Serena Williams a su bebé: “Me diste fuerza que no sabía que tenía”

La tenista estadounidense Serena Williams confirmó finalmente su embarazo. Ella compartió este lunes una instantánea de su estado de gestación y la acompañó con una emotiva nota dedicada a su bebé.

“Mi querido bebé. Me diste fuerza que no sabía que tenía.” Escribió Williams. “Me enseñaste el verdadero significado de la serenidad y la paz”

Asimismo, la pareja de la tenista, y fundador de Reddit, Alex Ohanian, hizo algo similar con un anuncio en su cuenta de Twitter: “Un Nuevo Snoo está en camino”

A new Snoo is on the way! https://t.co/qTOXiysuJ9 pic.twitter.com/XC534R7zw4