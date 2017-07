En la recta final rumbo a Rusia 2018, Ricardo Gareca, estratega de la selección peruana, analiza en esta entrevista con Perú21 el pasado y presente del proceso que lidera a pocos meses del reinicio de las Eliminatorias, inmerso en la planificación de los cuatro duelos restantes que definirán su futuro.

¿Qué sucedió tras la Copa América de Estados Unidos?

-Todas las etapas fueron importantes y forman el proceso, pero la etapa post (Copa América) Centenario en adelante, que tiene que ver con las Eliminatorias, fue de crecimiento para nosotros en muchos aspectos. Me parece que fuimos evolucionando más desde esa etapa.

¿Fue un punto de quiebre?

-Bueno sí, hemos tenido un proceso que primero fue la Copa América de Chile, que respaldamos después sin grandes resultados, con rendimientos muy dispares. En esto siempre uno trata de buscar resultados y rendimientos, es la combinación no solo para sostenernos, sino tener posibilidades.

¿Considera que actualmente existe una comunión más sólida en la selección?

-Hemos encontrado una manera de jugar, un grupo que está muy concentrado en el día a día, en la convivencia. De ese grupo puede salir o incorporarse un jugador, esas cosas iremos viendo, pero hay un grupo mayoritario que está muy convencido de lo que queremos y que nos puede hacer mantener con expectativas.

¿Es un grupo es más homogéneo?

-Lo que se puede decir es que es un grupo que obtuvo rendimiento y resultados, que nos mantiene en este inicio de Eliminatorias con determinadas posibilidades.

¿Considera que su mayor acierto es haber consolidado una idea de juego?

-Para nosotros es importante que Perú tenga dentro del campo de juego algo definido. Me parece que llegar a ese punto es algo bueno.

¿Reconoce algún error en el proceso?

-Sí, por supuesto. No soy de puntualizar, lo dejo a criterio de la prensa o del análisis más profundo, propio o de la dirigencia. No hay un trabajo perfecto, lo importante, estoy convencido, es que el trabajo de uno es corregirse y tratar que no se vuelva a repetir. En ese proceso creo que hemos ido corriéndonos.

Ha recibido criticas por sus primeros tiempos y halagos por los replanteos complementarios. ¿Cuál es su análisis al respecto?

-No es que nosotros lo planteamos, a veces las cosas no se dan y tomamos en cuenta a la selección que enfrentamos. Cuando hago una observación al jugador o hago una crítica a la selección, tengo que contemplar que sea de manera objetiva, que tenga argumentos, porque si yo veo que la actitud de un jugador es acorde a lo que nos estamos jugando, su movilidad es la que se habló y su agresividad es lo que planteamos, pero después el rival nos supera; también hay que reconocer las virtudes de las otras selecciones que están a nuestro nivel y en algunos casos arriba. Es muy difícil entrar y tener un dominio, es lo que buscamos y deseamos pero, a veces las selecciones que enfrentamos no lo permiten. La crítica la entiendo, convivimos con ella pero no tengo más que expresar.

¿Qué sensación le genera que se plantee su renovación antes de cualquier resultado?

-Quiero terminar todo esto y a partir de ahí ver y analizar toda cuestión. En estos momentos solamente le doy importancia a nuestra participación en las Eliminatorias, a nuestro reinicio con Bolivia y Ecuador.

Tomando en cuenta el complicado reinicio de las Eliminatorias, ¿por qué fue preferible enfrentar a Jamaica y Paraguay?

-Se habló mucho del tema de Francia, pero querían que juguemos los primeros días del mes que jugamos las Eliminatorias, como diez días antes de la citación de los jugadores, y no había manera de poder contar con los jugadores del fútbol local ni del plano internacional. Después ya se había concretado con los dos rivales, que nosotros considerábamos que eran importantes. Paraguay no quería jugar en la altura, fue una primera condición que puso, entonces se resolvió que era el primer partido en Trujillo, y después Jamaica no tuvo ningún problema de jugar en la altura, entonces así se dieron las circunstancias, no fue algo preestablecido para la Eliminatoria.

¿Por qué fue importante visitar el interior del país?

-Para nosotros es muy importante que el interior participe, que pueda ver a la selección y pueda verla en su totalidad, porque mucho se habló de porqué otros jugadores no jugaban teniento en cuenta el inicio de las Eliminatorias, pero es una falta de respeto para la gente que estuvo horas en colas o hizo un gran sacrificio económico para vernos y que nosotros no pongamos a la selección que habitualmente juega. También de parte nuestra tenía que haber un respeto para el público como primera medida. Primero lo entendimos de esa manera y vimos paralelamente a muchos jugadores que posiblemente les va a tocar jugar, ya sea en los entrenamientos diarios o en los minutos que les tocará jugar. Para nosotros la convivencia era importante.

¿La presencia de jugadores como Tapia, Flores o Carrillo, pese a la poca continuidad en sus clubes, cómo se justifica?

-La inclusión se basa en que creemos en esos jugadores y que ellos pueden darle un rendimiento a la selección ideal para sacar un resultado. Primero es el convencimiento desde ese punto de vista, no por una cuestión táctica. Creemos que reúnen las cuestiones tácticas o futbolísticas, que están en condiciones de abarcar todos los condimentos que tiene el juego, desde el cumplimiento táctico, estratégico, individual o el rendimiento colectivo.

En esa línea, ¿por qué Jefferon Farfán no es convocado?

-Jefferson Farfán tiene una historia importantísima dentro de la selección nacional, pero desde que lo operaron de su lesión, en un lapso de tres años, no alcanzó a jugar 25 partidos. Intentamos que Jefferson pueda tener una continuidad pero sin eso, más allá de la importancia, el nombre y todo, es medio complicado. Priorizamos otras cuestiones en este momento. Ahora… ¿Jefferson puede retomar nuevamente la selección?: Sí, es un jugador muy importante. Veremos que es lo que consideramos en el momento de la convocatoria, cómo llega cada jugador.

¿La conducta de un jugador nacional fuera de las canchas influye en su posible convocatoria para la selección?

-Todo influye. El jugador de la selección no solo tiene que rendir dentro del campo de juego. Nosotros no somos de meternos en las vidas privadas mientras no afecte un comportamiento que tiene que ofrecer a nivel de selección. Nos fijamos en todo.

Jugadores que no arrastran problemas

¿Cuál fue la lección del primer año del proceso?

-Uno siempre tiene que ir corrigiéndose. Determinados muchachos venían con inconvenientes y aún así se priorizó el respaldo sobre la actualidad, que es algo que tratamos dejar de lado. Hoy en día a la selección son convocados jugadores que en general, en su totalidad, no arrastran problemas. Entonces, hemos dejado de lado situaciones de jugadores con problemas contractuales, que venían de recuperarse de lesiones, o que no tenían continuidad. Podemos citar a algún jugador que no tenga una determinada continuidad, pero vienen con un proceso normal; es una decisión del técnico que no juegue pero que está entrenando de forma normal y para nosotros puede ser un jugador de importancia. El equipo que presenta Perú debe estar compuesto más por jugadores que tienen continuidad, que por jugadores que no la tienen.

En 1997, cuando la selección estuvo cerca de clasificar a Francia 98, en el duelo decisivo ante Chile influyeron negativamente factores ajenos al juego. ¿Cree que las frases racistas contra los seleccionados ecuatorianos generen un panorama similar?

-No. Estoy en contra de cualquier declaración que tenga que ver con la raza o género o cualquier otro tema discriminatorio, la Federación también, pero eso no puede alterar el partido. El partido va a ser caliente, todos los partidos de Eliminatorias van a ser calientes, pero no va a estar relacionado con declaraciones de este tipo.

A cuatro partidos del desenlace, ¿qué le genera más orgullo de esta selección peruana?

-La entrega que no podemos negociar de ninguna manera. Habrá que ver si nos alcanzan, si se nos dan o no los resultados, pero lo que se nos reconoce es la actitud que tenemos dentro del campo de juego. Es algo fundamental. Después hay un ‘cómo’ y le doy importancia, porque una cosa es ganar sin merecimientos y otra es ganar con argumentos. Tiene que ver con eso más que nada lo que me deja conforme de este proceso.

