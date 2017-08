Paolo Guerrero salió lesionado en su último partido con la camiseta del Flamengo. Una molestia en el muslo impidió que pueda seguir jugando y tuvo que abandonar el campo en el primer tiempo. Esto ha alarmado a la selección peruana , ya que podría peligrar su participación en el encuentro ante Ecuador por las Eliminatorias Rusia 2018, el cual está programado para el 5 de setiembre.

“Acabo de hablar con Paolo Guerrero. Me dijo que tiene una molestia en el muslo posterior derecho, lo que provocó que no pueda seguir en el partido, pero estaba tranquilo. Esperemos que sea una contractura y no un desgarro”, manifestó Julio Segura, doctor de la ‘blanquirroja’, para ‘Barrio Fútbol’ de Radio Ovación.

El titular en salud de la ‘bicolor’ señaló que esperarán las evaluaciones médicas del ‘Mengao’ y prefieren no adelantarse ante una eventual lesión de gravedad.

“El viernes (hoy) lo evalúan los médicos de Flamengo. Debemos esperar los resultados de Brasil para definir la gravedad de la lesión, hay que ser cautos, no quiero adelantarme. Lo comunicaremos de inmediato”, resaltó.

No obstante, Segura se mostró optimista ante la lesión del ‘Depredador’.

“Faltan muchos días para que juegue la selección peruana, puede llegar. Paolo Guerrero es un jugador importante y queremos que este con nosotros para los partidos que vienen”, señaló el experto.

