¡Se queda! Arsenal renovó por dos temporadas más a Arsene Wenger

Arsenal anunció de manera oficial la renovación de contrato de Arsene Wenger por dos temporadas.

El entrenador francés, de 67 años, dirige al equipo a los ‘gunners’ desde 1996. Este año logró ganar la FA Cup venciendo al Chelsea, campeón de la Premier League; sin embargo, no pudieron acceder a la Champions League, ya que quedaron en quinto lugar de la liga inglesa.

