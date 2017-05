Santiago Formoso alguna vez fue un jugador profesional de fútbol. Nacido en Vigo, España, pero nacionalizado estadounidense, Formoso hizo una carrera en diferentes ligas de dicho país entre 1976 y 1985 e incluso integró la selección nacional en siete oportunidades.

Formoso tuvo mucha suerte durante sus años como defensa en el Cosmos de Nueva York, pues justo fue en los años en que este equipo buscaba ser reconocido mundialmente.

Es por eso que durante esos años, el jugador gallego se desempeñó al lado de astros de la talla de Pelé, Carlos Alberto, Johan Cruyff y Franz Beckenbauer.

Pero llegó el momento de colgar las botas y buscar cómo ganarse la vida. Ahora su vida es distinta y trabaja como chofer de taxi a través de la aplicación Uber.

“Llegué a compartir habitación con Pelé. Era muy fácil jugar a su lado porque todo lo hacía fácil”, recuerda Formoso, quien también es propietario de tres compañías de transporte para ejecutivos.

“Hace algunos años me encontré a Pelé por Venecia y le di un abrazo, pero al principio no me reconoció. Le dije quién era y me contesto que no podía ser porque Formoso era un joven con melena y que yo era gordo y calvo. Nos echamos a reír”, cuenta con nostalgia.

DATO

El documental del periodista gallego Pedro Pablo Alonso ‘Alén do Cosmos’ (Más allá del Comos’ sigue la historia de Formoso y se proyectó hace unas semanas en el Thinking Football Film Festival.

