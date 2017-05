Jorge Sampaoli: "No estoy dejando al Sevilla por otro club, lo estoy dejando por mi selección"

Después de varios días de especulaciones, Jorge Sampaoli se refirió a la que sería su inminente salida del Sevilla . El ‘Hombrecito’ tendría todo listo para ponerse el buzo ‘albiceleste’, incluso aseguró que su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo está resolviendo el mismo presidente del club español.

“No estoy dejando al Sevilla por otro club, estoy dejando al Sevilla…Si se da, por mi selección. Es un cambio vinculado con el corazón por mi país”, señaló el estratega en una rueda de prensa previa al partido contra Osasuna.

Sampaoli indicó que tenía el sueño de mejorar lo hecho en la temporada y pelear el título en la siguiente. Sin embargo, la propuesta de Argentina surgió y ha sido complicado decirle que no.

“En el verano no me fui porque me tenía que hacer cargo del plantel nuevo que hice junto con Monchi, de un día para otro no podía dejar lo que había armado. Este momento es distinto, no creía que se podría abrir esta posibilidad de la selección otra vez”, manifestó el argentino.

