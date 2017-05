Salvador Ricci, del Team Kia, ganó la primera fecha del TC 2000 que se disputó el último domingo en La Chutana y destacó la importancia de comenzar la temporada con una victoria.

¿Qué sensaciones de haber ganado esta primera fecha y que tan importante es comenzar el año ganando?

—De hecho comenzar el año ganando es muy importante porque es un duro golpe que le das al resto de pilotos. Tanto así, que fuimos los que menos entrenamos, tuvimos unos problemas con unos repuestos, que no eran los adecuados para el auto, y no hemos probado más de 10 vueltas el día sábado. Llegamos un poco desanimados pero finalmente nos sirvió mucho y sí la sensación la mejor, definitivamente una alegría tremenda.

¿La carrera fue como la planeaste o en el camino encontraste situaciones inesperadas?

—Sí, no teníamos un planeamiento claro de la carrera porque la idea era ir para adelante y finalmente ganar la mayor cantidad de puntos. En la pre-final nos fue bien, recuperamos un puesto, y en la final pasamos de quinto a primeros, así que creo que fue un día soñado. El domingo teníamos para hacer el mejor tiempo, pero me salí de la pista un poquito y eso me arrastró unas décimas que Juan Carlos Tassara y Christopher Fuller supieron aprovechar.

Mas allá del triunfo, ¿cómo se comporto tu auto?

—En la pre-final el auto empezaba a barrer la punta, tomó mucha temperatura y no fue lo que nos esperábamos, pero en la final el auto fue una maravilla, tanto así que hicimos los mejores tiempos hasta las últimas vueltas, estaba inclusive acalambrado y con mucho dolor de piernas pero el auto fue una maravilla. Parecía un tren, iba por donde quería, no se barría, no se iba de cola, la verdad que el auto se comportó muy bien.

¿Cuales son los objetivos para el funcionario del auto y los tuyos de cara a la siguiente carrera?

—Primero trabajar más en la parte física, a pesar de que estoy muy bien tengo que trabajar un poco más las piernas, porque el calambre ha sido por algo y en cuanto al auto, los chicos en el taller están desarmándolo y revisando que todas las piezas estén bien. Teníamos un pequeño zumbido en los frenos que hay que revisar y nada más. Hacer lo mismo que hicimos para ganar la primera fecha y así salir a pelear la próxima fecha que son Las 3 horas peruanas (11 de junio). Agradezco a mis auspiciadores Mobil, Kia, AOC, Oakley, Yokohama, Gatorade, Alpinestars y a Peru21 por la cobertura de nuestro campeonato.

