¿Por qué Ronaldinho dejó el Barcelona? Esa es la pregunta que todo fanático del fútbol se hizo el 2008, cuando el astro brasileño —que marcó una época con la camiseta azulgrana y fue el ídolo indiscutible del Camp Nou— decidió dejar el equipo.

Nueve años después, en una entrevista concedida a Mundo Deportivo, el futbolista rompió su silencio y reveló que fue su decisión dejar el equipo:

“Cuando llegó Pep [Guardiola] en 2008 me pidió que nos viéramos. Me reuní con él y me dijo que me quería en el equipo, que siguiera porque contaba conmigo. Yo se lo agradecí pero le dije que notaba que mi ciclo en el Barza ya había acabado y decidí marcharme”.