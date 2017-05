Roberto Mosquera: "En mi paso por Sporting Cristal faltó que yo haga el equipo"

Roberto Mosquera, director técnico del Jorge Wilstermann, catalogó como histórica la clasificación del equipo boliviano que dirige a los octavos de final de la Copa Libertadores, un certamen que reaviva el recuerdo de la campaña que protagonizó con Sporting Cristal en la temporada 2013.

“Es un logro importante para Bolivia, se vuelve a ganar un respeto internacional. Wilstermann entra a la historia porque esto no había sucedido y sueño hacerlo en algún momento en mi país también”, reconoció el estratega nacional en diálogo con ‘Ovación’.

“(…) Hay orgullo, tranquilidad de conciencia, en la madurez de mi vida no estoy para soberbia ni poses, tengo los pies bien en la tierra a pesar que algunos piensan que no es así pero ellos son los que menos me conocen”, añadió al respecto.

Al ser cuestionado sobre su participación con Sporting Cristal hace cuatro años en la Libertadores, Roberto Mosquera no ocultó los motivos que, a su parecer, perjudicaron aquella presentación internacional.

“En mi paso por Sporting Cristal faltó que yo haga el equipo. Si campeona Cristal, y sacas a Erick Delgado, a Oscar Vílchez, a Juan Carlos Mariño porque tú como dirigente piensas que deben salir, es un tema delicado”, aseguró.

“Yo tenía contrato firmado y pedí hasta el último el contrato de ellos, pero el dirigente tiene un arma, te dicen que el jugador pidió mucha plata. Y fue lo que me dijeron sobre ‘Neka’ —agrega Mosquera—. Te traen jugadores que tú no quieres. Ese equipo tenía que seguir, solo había que traer un ‘9’ más, hacer unos retoques y después hacer un cambio gradual de lo que se quería, que era buscar más dinámica, internacionalizarte”.

