Roberto Mosquera: "Me he vuelto más que Sampaoli"

Roberto Mosquera, quien hizo historia al clasificar al Jorge Wilstermann a octavos de final de la Copa Libertadores, dio detalles de su adaptación al fútbol boliviano. Asimismo, el estratega peruano aseguró que superó al entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli .

► Roberto Mosquera se emociona hasta las lágrimas en la Copa Libertadores 2017 [VIDEO]

“Uno de mis errores en el torneo de Bolivia fue justamente que no sabía cómo pensaba el entrenador rival, no sabía las condiciones de los climas variados. Me preguntaban por qué veo tanto video. Me he vuelto más que Sampaoli”, indicó a RPP Noticias.

El ex técnico de Sporting Cristal también detalló los motivos que lo llevaron a dirigir en la liga de Bolivia.

“Tú te puedes internacionalizar de dos maneras: a) hacerlo con un equipo de tu país; b) salir de tu país y ver las cosas de afuera. Yo opté por la segunda opción y no fue por una mejor económica, sino por un salto de calidad a un medio como Bolivia, que no es cualquiera como todos lo piensan. Hay cada jugador argentino, brasilero, etc.”, aseveró Mosquera.

Te puede interesar

Estos son los partidos que quedan tras el final de las ligas del fútbol europeo [FOTOS] https://t.co/t538u4jOsa pic.twitter.com/A9dZlabCw9 — Diario Perú21 (@peru21noticias) 26 de mayo de 2017