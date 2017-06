Riquelme sobre Maradona: "Cuando lo veo hablar cambio de canal"

Luego que Carlos Tévez criticara su actitud fuera de las canchas, Juan Román Riquelme respondió a las palabras de su ex compañero en Boca Juniors.

“Yo no veo nada, me contaron mis amigos lo que dijo Tévez. Lo único que puedo decir de Carlitos es que lo conozco de muy chiquito y es un buen chico. Lo tuve de compañero en el club cuando empezó”, indicó hoy Riquelme.

Las polémicas declaraciones de Tévez, quien deslizó que “adentro de la cancha, Román es un ídolo, pero afuera deja mucho que desear”, generaron el respaldo de Diego Armando Maradona. Sin embargo, para Riquelme la reacción del ‘pelusa’ no afecta su tranquilidad.

“No me interesa lo que diga, y mis amigos saben que no me pueden contar nada de lo que diga porque no me interesa. Cuando lo veo hablar cambio de canal, no sé lo que dijo y ni me interesa. Vivo de esa manera”, acotó el referente histórico del club xeneize en diálogo con ‘Fox Sports’.

