Ricardo Gareca aseguró que respetará su vínculo con la selección peruana de fútbol

El entrenador de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca, aseguró en una entrevista con un medio radial argentino que respetará su vínculo contractual con la selección peruana y descartó la posibilidad de entrenar al Independiente de Avellana en su país natal.

“No me llamaron oficialmente de Independiente para dirigir al club. Quiero y voy a respetar mi contrato con la selección peruana; me siento muy cómodo y a gusto con el trabajo que he realizado acá”, manifestó Ricardo Gareca a la Cadena Uno.