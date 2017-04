Zidane no sabe si continuará en el Real Madrid la siguiente temporada

El Real Madrid es puntero de la Liga BBVA con un partido menos. Sin embargo, su técnico Zinedine Zidane no está seguro de continuar la siguiente temporada.

Durante la rueda de prensa previa al derbi ante el Atlético de Madrid, el estratega francés señaló aseguró que solo se preocupa por el presente.

“Mi continuidad no es segura, por eso no estoy preparando nada. Sé lo que es entrenar al Real Madrid para bien y para mal. Por eso sólo me preocupa el partido siguiente. No sé lo que pasará más adelante”, indicó Zidane.

Por otro lado, ‘Zizou’ señaló que tienen la obligación de ganar la liga española.

“Estamos aquí para ganar la Liga. Estamos muy metidos y sabemos que nos jugaremos todo en la recta final. Lo que hemos hecho hasta ahora no significa nada. La Liga está en juego, la Champions está en juego”

Cabe resaltar que los ‘gálacticos’ tienen una ventaja de 10 puntos sobre los ‘colchoneros’, que tienen un partido más. Un empate favorecería al Barza, escolta del Real en la tabla del torneo español.

