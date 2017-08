Gareth Bale es la obsesión de José Mourinho. El técnico portugués lo quiere en el Manchester United y está seguro que es un jugador para el club. Sin embargo, el galés todavía tiene contrato con el Real Madrid .

► Florentino sobre Cristiano: “No lo vendería ni aunque pagaran precio de oro”

Ryan Giggs, ídolo de los ‘Red Devils’, se ha mostrado convencido que el extremos terminará jugando en Manchester.

“No creo que ocurra en este mercado de fichajes, pero puede pasar algún día. Si Bale vuelve a Inglaterra, hay muy pocos clubes que puedan pagarle o en los que él quiere jugar”, manifestó el ex futbolista a Tribalfootball.

El referente del club inglés considera que no es una utopía que Bale vista la camiseta del United.

“La especulación ocurre cada año, pero mantengo lo que siempre he dicho, creo que está feliz en Madrid. No es imposible, pero está jugando en uno de los clubes más grandes del mundo, si está disfrutando y jugando regularmente, no veo que suceda su marcha”, indicó.

Como se recuerda, Real Madrid y Manchester United se enfrentan este sabado 8 de agosto por la Supercopa de Europa, encuentro que sacará a relucir lo mejor de ambas escuadras.

