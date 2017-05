Real Madrid cumplirá la cita pendiente frente a Celta de Vigo, este miércoles desde las 2:00 p.m. (hora peruana), cuando visite Balaídos por la jornada 21 de la Liga Española.

Zinedine Zidane, estratega del Real Madrid, confirmó que alineará a Cristiano Ronaldo en los dos duelos ligueros restantes y descartó que sus dirigidos se sientan campeones antes del desenlace del certamen.

“No hemos ganado nada y no nos vamos a relajar. Lo que me importa sobre todo es lo que hagamos nosotros y vamos a intentar hacerlo bien”, reconoció el técnico francés.

Por otro lado, Eduardo ‘Toto’ Berizzo, indicó ante la prensa que “hay mucho en juego, no sólo para el Real Madrid”. “El partido es de una importancia enorme, no sólo por el rival al que nos vamos a enfrentar sino por nuestro momento. Nuestra realidad no es buena y tiene que cambiar”, añadió el entrenador argentino del Celta.

A falta de solo una jornada para el desenlace de la Liga Santander —dos en el caso madridista—, los máximos aspirantes al título, Barcelona y Real Madrid, no tienen margen de error: los catalanes lideran la clasificación con 87 puntos; sin embargo, los ‘merengues’ solo dependen de ellos, pues ostentan el mismo puntaje y poseen los puntos en juego contra Celta.

Alineaciones probables

Celta: Sergio Álvarez – Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny – Radoja, Wass, Tucu Hernández – Iago Aspas, Pione Sisto, Guidetti. Entrenador: Eduardo Berizzo (ARG)

Real Madrid: Keylor Navas – Danilo, Varane, Sergio Ramos, Marcelo – Casemiro, Kroos, Modric, Isco – Cristiano Ronaldo, Benzema. Entrenador: Zinedine Zidane (FRA)

