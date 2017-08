El estadio Santiago Bernabéu albergará este miércoles (4:00 p.m. – DIRETV) el encuentro definitivo entre Real Madrid y Barcelona por el título de la Supercopa de España.

La ventaja en el duelo doble es propiedad del Real Madrid, que venció 3-1 a Barcelona en la ida disputada en el Camp Nou. Sin embargo, no es el primer desafío exigente del equipo catalán.

“Llevamos un marcador adverso, no tengo ninguna duda, pero no hay nada imposible. Mantenemos nuestra idea de ganar el partido y traernos el título, ya sé que es complicado, pero no vamos a darnos por vencidos”, reconoció Ernesto Valverde, estratega del Barcelona.

Pese a la cómoda diferencia a su favor, Zinedine Zidane afronta con mesura el compromiso. “En el fútbol, nunca está sentenciado cuando hay una ida y vuelta, y vamos a tener que jugar muy bien, porque el Barcelona te puede meter en dificultades en cualquier momento”, apuntó el técnico madridista.

Cristiano Ronaldo no estará presente por una doble tarjeta amarilla en el primer cotejo y deberá cumplir una sanción de cinco partidos por empujar al árbitro que tomó la decisión; situación que molesta a ‘Zizou’. “Cinco partidos con lo que pasó, es mucho”, añadió.

HORA: 4:00 p.m. (Hora peruana)

CANAL: DIRECTV

Posibles alineaciones

Real Madrid: Keylor Navas – Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo – Modric, Casemiro, Kroos – Isco – Bale, Benzema.

DT. Zinedine Zidane.

Barcelona: Ter Stegen – Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba – Rakitic, Busquets, Sergi Roberto – Messi, Suárez, Denis Suárez. DT. Ernesto Valverde.

