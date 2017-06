Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se pronunció sobre la polémica posible salida de Cristiano Ronaldo de España, el tema que mantiene en suspenso al mundo del fútbol.

“Yo con Cristiano Ronaldo no hablo desde Cardiff (3 de junio). Me he enterado por lo que sale en los periódicos”, manifestó hoy el titular de la institución madridista en el programa radial ‘El Transistor’.

“Cristiano es un buen tío, un profesional no solo con el balón, como persona. Todo esto es muy extraño, lo veremos en los próximos días”, añadió Florentino, quien aseguró que la cláusula de salida de Ronaldo asciende a 1.000 millones de euros”.

► Manchester United ofrecería 200 millones de euros al Real Madrid por Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata

“Tenemos plena confianza en que siempre ha tenido voluntad de cumplir con sus obligaciones fiscales”, señaló en referencia a las acusaciones fiscales que afronta el atacante portugués. “Tiene la misma estructura societaria que tenía en Inglaterra, donde estuvo muchos años sin problemas”, acotó al respecto.

Según el máximo directivo ‘merengue’, CR7 “es mucho más importante y mucho más potente que todos, jugando al fútbol y como persona”. “Cristiano no es un negocio, es parte de la historia del Real Madrid”.

“Defenderé siempre a Cristiano como futbolista y como persona, es un buena persona, muy solidaria. Me ha afectado cómo se ha tratado la noticia de Cristiano en los medios, no se respetó la presunción de inocencia”, reconoció.

“Ni yo ni nadie del Madrid contempla que Cristiano pueda salir del equipo. No sé si Zidane ha hablado con Cristiano. ‘Zizou’ no quiere que se vaya nadie”, sentenció Florentino Pérez.

Más información