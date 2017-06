Luego de la victoria del Real Madrid ante la Juventus por 4-1 y el nuevo título de la Champions League, los jugadores merengues han iniciado las celebraciones a lo grande.

➤ ¡Madrid estalla! Sigue las celebraciones merengues tras victoria de la Champions League [EN VIVO]

Y como no podía faltar, Cristiano Ronaldo quería destacar entre los demás dirigidos por Zidane y no tuvo mejor idea que pasar por el ‘jardinero’ y realizarse un radical cambio de look.

El lusitano subió una foto en su cuenta de Instagram totalmente rapado. “Do you like it?????? (¿Les gusta?)”, se puede leer en la descripción de la imagen publicada hace una hora.

La publicación ya cuenta con más de un millón y medio de ‘me gusta’ y diversos comentarios de respaldo por parte de sus seguidores.

