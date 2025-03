¡Le cumplirá el sueño a su mamá! Ruidíaz ESTÁ A UNA FIRMA de Ayacucho FC

Edgar Ospina, DT Ayacucho FC: “Ruidiaz tiene la puerta abierta. Tuve una reunión con él en la concentración cuando jugamos vs. AL, me preguntó que pensaba de él, hay una gran posibilidad. Tiene a su hermano Yamir. Uno de sus sueños y su familia es verlos jugar juntos”, me dijo. pic.twitter.com/gWq0iCvfC8

— Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) March 13, 2025