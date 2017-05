Raúl Ruidíaz: Ex mundialista mexicano se rinde ante el peruano en su columna de opinión

El rendimiento de Rául Ruidíaz sigue dando que hablar en México. El delantero peruano hizo historia en su club al salvarlo con un gol agónico. ‘La Pulga’ también salió máximo anotador por segunda vez consecutiva (Apertura y Clausura). Esto ha causado que halagos por todos lados. Luis García, ex mundialista mexicano en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, se unió a la lista escribiendo una columna dedicada al artillero en el diario Récord.

“Raúl Ruidíaz, lo tuyo es inenarrable. En la Copa América Centenario diste la nota por anotar un gol con la mano ante Brasil y festejarlo, aspecto que generó cierta animadversión de propios y extraños”, empezó la publicación.

“Paso siguiente arribaste a Monarcas Morelia siendo prácticamente un desconocido. En sólo un año te fuiste a la estratósfera, dos títulos de goleo espalda con espalda, y un gol que retumbará por siempre en Michoacán, salvaste la franquicia cuando las lágrimas inundaban ya los rostros michoacanos, poca cosa. Decía de broma, y no tanto, mi compadre Christian Martinoli, que ya eres más importante en la historia del Morelia que el mismo Marco Antonio ‘Fantasma’ Figueroa, y no me parece una locura su aseveración”, indicó el ex futbolista en parte de su texto.

Cabe resaltar que García también fue goleador del torneo mexicano con camiseta de Pumas UNAM en las temporadas 1990-91 y 1991-92.

Por lo pronto, Ruidíaz está enfocado a seguir anotando goles con la camiseta ‘canaria’ para lograr los objetivos del Monarcas Morelia , ya que después de la tormenta llega la calma.

