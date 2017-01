Rafa Márquez a Donald Trump: "Le pido respeto por los mexicanos, nos lo hemos ganado con trabajo y humildad"

El capitán de la selección mexicana, Rafa Márquez , no pudo ser ajeno a los acontecimientos que conectan a su país con Estados Unidos tras la asunción del cargo de Donald Trump .

El jugador de Atlas dijo que “a Trump le pediría una mayor reflexión sobre las decisiones que está tomando, de las que se puede arrepentir. Se le debe exigir un mayor respeto al mexicano porque se lo ha ganado”.

Rafa Márquez, de 37 años, también sostuvo que los mexicanos en Estados Unidos han significado “la mayor mano de obra” y han dejado un buen parámetro. Además, sus compatriotas se han ganado el pan a base de sacrificio.

Rafa Márquez aprovechó su diálogo con MARCA de México para comentar sobre su carrera profesional. El futbolista dijo que se arrepentía de haber dejado el Barcelona por irse a la MLS.

“Pensándolo con calma, me di cuenta de que me había anticipado. En su momento creí que era buena idea irme a Estados Unidos y bajar un poco las revoluciones pero al llegar allí vi que quería y podría jugar de forma más competitiva. La verdad es que me arrepentí”, confesó el delantero.