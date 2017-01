Premier League: Federación inglesa de fútbol propone que futbolistas gays salgan del clóset

En el 2016, Greg Clarke, presidente de la Federación inglesa de fútbol (FA), dijo que “no recomendaría” a los futbolistas hacer pública su homosexualidad porque serían víctimas de discriminación e insultos, pero lo mejor sería anunciarlo con otros deportistas con la misma orientación.

“Si un número de profesionales de alto nivel quiere salir del armario, ¿por qué no lo sincroniza? Así una sola persona no tiene que salir sola por su cuenta”, sostuvo el alto directivo a The Times .

Clarke dijo que esta propuesta nació desde que empezó a preguntarse cómo podrían dar mayor apoyo a las personas que quieren hablar abiertamente de su sexualidad: “He conocido a 15 deportistas homosexuales en estas últimas cuatro semanas para pedir sus puntos de vista, incluyendo a futbolistas”.

El presidente de la Federación Inglesa de Fútbol también sostuvo que con su propuesta no quiere obligar a todos los futbolistas gays que hablen de su sexualidad. ¿Entonces? Solo espera, aseguró, mayor libertad y “si alguien quiere mantener en reserva la privacidad de su vida también está bien”.

*Dato:

En 1998, Justin Fashanu se suicidó y se convirtió en el único futbolista de alto nivel que se declaró homosexual cuando estaba en el auge de su carrera.