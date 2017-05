Phillip Butters sobre Jonathan Maicelo: 'Es muy veterano para optar por un título mundial' [VIDEO]

No tuvo piedad. Fiel a su estilo, Phillip Butters comentó la derrota de Jonathan Maicelo frente al mexicano Raymundo ‘Ray’ Beltrán en el Madison Square Garden .

El polémico conductor radial analizó junto a Carlos Alberto ‘Tigrillo’ Navarro el desempeño del boxeador nacional, a quien le atribuyó una larga lista de deficiencias.

“Maicelo tiene 33 años, es un veterano para optar por un título mundial. El box es un deporte donde para destacar, se destaca desde chiquito. El mérito de Maicelo es la perseverancia”, sostuvo tajante.

► Jonathan Maicelo: Así fueron sus tensos segundos luego de ser noqueado

Para Butters, el golpe que mandó a la lona a Maicelo no fue un ‘súper golpe’, lo que prueba su limitado futuro en el boxeo. “No es un hombre que tenga un gran físico, es un fajador sin pegada y lo que es peor, no tiene resistencia”, aseveró.

Finalmente, resumió los defectos de ‘La Cobra’ en tres: falta de físico, falta de pegada y su edad. “No es lo mismo un pata que boxea cuando tiene divisiones menores, cuando tiene historia sabiendo dónde golpear. Maicelo no tiene una buena técnica”, dijo.

“Si no tienes guardia, no tienes físico y no tienes resistencia al golpe, te la juegas”, dijo Butters al indicar que a carrera de Maicelo es un “tiro al cielo”.

Te puede interesar

Lee el emotivo mensaje de Mario Hart a Jonathan Maicelo https://t.co/Lv2Rs7o3BP pic.twitter.com/ROgj81dql5 — Diario Perú21 (@peru21noticias) 22 de mayo de 2017