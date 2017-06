Phillip Butters: “Lo mejor que puedo hacer por Felipe Caicedo es retirar las palabras si le ofenden” [VIDEO]

Phillip Butters indicó este martes durante una entrevista radial que si los comentarios discriminatorios que emitió días atrás en contra del ecuatoriano Felipe Caicedo ofenden al jugador, “retira sus palabras”.

► Phillip Butters será demandado legalmente por Felipe Caicedo tras comentarios racistas

► Embajada de Ecuador en Lima pidió tomar acciones contra Phillip Butters

“Si esto le ofende particularmente a Felipe Caicedo retiro lo dicho. Lo mejor que puedo hacer por Felipe Caicedo es retirar las palabras si lo ofenden”, manifestó el comentarista durante una entrevista a Exitosa.

Como se recuerda, el conductor utilizó las palabras “gorila” y “mono” para referirse al jugador de la selección ecuatoriana, próxima a jugar con Perú por las Eliminatorias.

Estos comentarios, aparte de ocasionarle innumerables críticas, también le ha generado una amenaza de denuncia por parte del propio futbolista, según anunció su representante.

“Fue un comentario bromista, futbolista, en las leyes peruanas eso no se considera delito, como no configuraría delito que nos digan gallinas. No hay que llevar las cosas a extremo”, comentó Butters sobre esta posible amenaza.

Más adelante, el locutor indicó que Felipe Caicedo le cae “recontra bien” y que físicamente le “parece un portento”. Anunció que intentará comunicarse telefónicamente con él a través de un amigo en común.

“Yo lo voy a llamar a Felipe Caicedo y no solo le voy a decir que estoy feliz de ir a Ecuador. Que me convoque donde mejor le parezca para hacer una obra de bien. Si le parece vamos con la cultura afroamericana en Esmeralda…”, manifestó el comentarista.

Phillip Butters terminó la entrevista ofreciendo “un abrazo a todos los ecuatorianos que me escuchen. Hay que tomarse las cosas como son, a Felipe Caicedo también que es mi tocayo. No hay que hacer de esto más de lo que es”.

Más información