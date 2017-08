Phillip Butters desmerece campeonato de Alianza Lima en el Torneo Apertura

La conquista de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2017 generó todo tipo de reacciones, entre las que resalta una polémica opinión del conductor radial Phillip Butters.

“¿Título de qué ha ganado Alianza Lima?”, deslizó este martes en tono irónico Phillip Butters, hincha confeso de Universitario de Deportes, durante la transmisión de su programa.

“Yo he nacido crema, he crecido crema, soy hincha de Universitario, nunca he usado otra camiseta que no sea la crema”, se jactó posteriormente, en diálogo con Carlos Navarro.

