¿Perú tiene chances de ir a Rusia 2018? Mister Chip dice que sí

Le tiene fe. Mister Chip, el experto en datos español más famoso del mundo, cree que la selección peruana puede ir a Rusia 2018. No, no es broma. El especialista señaló a Nex Sport que él cree que no hay forma de que Perú no clasifique al mundial.

“En Perú hay una calidad tremenda y para nada puede estar metida en el grupo de Bolivia y Venezuela. No hay forma de que no clasifiquen a un Mundial. Me llama mucho la atención”, indicó Alexis Martín-Tamay conocido como Mister Chip.

Actualmente Perú tiene acumulados 18 puntos y está a solo 4 puntos de la zona de ‘repesca’, por lo cual los comentarios del español son muy optimistas.

Mister Chip agregó que él creía que Perú no iba a clasificar en estas Eliminatorias de Rusia, pero ahora ve que se han metido en la carrera, gracias a la sanción de Bolivia. “Fueron tres puntos fundamentales. Ahora, le quedan 4 jornadas y tiene opciones de ir al Mundial”, aseguró el español.

