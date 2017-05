'Pepa' Baldessari sobre 'Chemo' del Solar: "Que se devuelva a su gallinero"

Horacio Baldessari, ex goleador de Sporting Cristal, no ocultó su molestia por la eliminación cervecera en la Copa Libertadores, tras la derrota en condición de local ante Independiente Santa Fe.

La nueva caída se convirtió en un detonante para la ‘Pepa’, quien fue contundente al ser consultado sobre la discreta campaña rimense a nivel internacional.

“¿A quién carajo le va a agradar su participación en la Copa Libertadores? Es un desastre total. Se ha perdido hasta la identidad, el cariño”, indicó el ex atacante celeste al diario ‘Depor’.

“Lo que más me preocupa de Sporting Cristal es que veo a un equipo triste, robotizado. Yo soy técnico y me doy cuenta cuando un jugador está bien o mal anímicamente”, añadió.

En ese sentido, la ‘Pepa’ Bardessari criticó firmemente al actual estratega de Sporting Cristal, José Guillermo del Solar. “Que se devuelva a su gallinero. Esta es mi casa, no la suya”, señaló en alusión a ‘Chemo’.

“Yo no puedo decirle a los directivos que lo boten, porque él debería ser un poquito más inteligente y dar un paso al costado. Se tiene que ir solo”, dijo. Luego sentenció: “‘Chemo’ no es querido en la institución. No sé por qué se molestaron en traerlo”.

