La ‘Pepa’ Horacio Baldessari no tuvo reparos al criticar a José Guillermo del Solar , técnico de Sporting Cristal . El ídolo ‘celeste’ habló sobre los malos resultados de los rimenses en el torneo local y la Copa Libertadores.

El ex futbolista señaló que ‘Chemo’ y los dirigentes son los principales responsables de las recientes derrotas. Las declaraciones fueron hechas al portal Glorioso de los noventas SC y el video esta disponible en Youtube.

El referente del club ‘bajopontino’ uso palabras de grueso calibre para referirse al actual estratega de Cristal.

“Estoy con un veneno encima. Gallina recon…, ¿por qué m… no vuelve a su gallinero? No jugamos a nada, somos un dolor de h…, jugamos para los costados en vez de ir a buscar el arco del frente, jugamos para los costados. Y este año nos vamos a quedar sin nada”, manifestó fastidiado el argentino.

Asimismo, indicó que el equipo no está utilizando correctamente las canteras.

“Lo que pasa es que teniendo a esa gente no van a poder ‘chorear’ lo que están ‘choreando’. Así de sencillo. Y yo, cuando me ofrecieron 3000 soles para dirigir allí a unos viejos ¿viste? Yo lo sentí como una falta de respeto. Pero bueno, ya está, yo quiero a mi Cristal, no quiero a los put… esos de los directivos que están allá dentro”, manifestó la ‘Pepa’ al medio de hinchas ‘cerveceros’.

Acá podrás ver el video completo.

