Pedro Troglio: "Me voy más que satisfecho, pero ya terminó"

Pedro Troglio, flamante estratega de Universitario de Deportes, destacó la actuación de sus dirigidos luego del categórico triunfo 3-0 sobre Alianza Lima por el Torneo de Verano 2017.

“Yo esperaba una muestra así de mis jugadores, pero no me imaginé que todo saliera tan perfecto como lo hicieron. La verdad que ha sido un equipo que estuvo 95 minutos corriendo, metiendo, presionando, jugando, creando situaciones y haciendo goles. Me voy más que satisfecho pero ya terminó”, reconoció el técnico argentino.

“Me gustó la personalidad de los jugadores —añade Troglio tras su debut oficial en el banquillo ‘crema‘—. Es difícil venir de un mal momento y en un

clásico dar vuelta a la historia, no es simple y demuestra la calidad de jugadores que tengo”.

Por otro lado, lamentó que la fecha programada para la reciente edición del clásico del fútbol peruano no permita una fiesta de mayores proporciones.

“Una lástima que este partido tocó en Semana Santa porque sino creo que hubiera explotado mucho más de lo que fue. Igual yo pensé que no iba a venir tanta gente y respondieron de una manera impresionante y es bueno que se puedan ir con esta alegría”, agregó.

