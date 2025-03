Paolo Guerrero ROMPIÓ SU SILENCIO SOBRE SUPUESTA PELEA con Alex Valera

Entre todos los cambios dentro de la Selección Peruana, una de las pocas constantes es la -constante- ausencia de Alex Valera "por problemas personales", que llevaron a rumorear sobre una supuesta pelea contra Paolo Guerrero.

Ante eso, el 'Depredador' salió al frente -en conferencia de prensa desde la Videna- para dar su versión de los hechos, que lo señalan como el principal culpable de que el delantero crema no haya podido ser convocado por Óscar Ibáñez.

"Justo hablé con un compañero de la selección que también es de Universitario (Aldo Corzo, Edison Flores o Andy Polo), porque en las redes sociales vi un comentario sindicándome", comenzó diciendo el goleador histórico de la bicolor.

Sin embargo, a Paolo Guerrero le respondieron que "es otro el motivo por el que Alex Valera no está aquí (en la Selección Peruana), nada que ver contigo". "Estuve a punto de escribirle porque tengo una buena relación con él", agregó.

"Hemos estado jugando juntos en el último partido de la selección (vs Argentina); por eso, a mí me preocupó mucho lo que se estaba diciendo, pero él tiene otros problemas personales. Si ve esta conferencia, me gustaría que lo pueda aclarar”.

