Paolo Guerrero: Ex mundialista brasileño minimizó al delantero peruano [VIDEO]

Es imposible complacer a todo el mundo. Claro ejemplo es el de Edmundo, ex mundialista brasileño (Francia 1998), quien desacreditó la campaña de Paolo Guerrero con Flamengo en el Torneo Carioca. A pesar que el peruano fue vital para el título, el ex futbolista menospreció su rendimiento.

‘El Animal’ le restó importancia a lo realizado por ‘El Depredador’ con el ‘Mengao’ a lo largo del campeonato. Hasta minimizó el nivel del certamen.

“Yo no sé. Yo creo que la función de él es hacer goles y creo que hace pocos goles, por el tamaño que tiene. Pero el Carioca no vale mucho, se magnifica. Son opiniones, pero hoy estaba fresco, podía jugar. Si fuese brasileño se diría, bien por él, buena noche, se ven casos, pero siendo extranjero es así”, señaló el panelista de ‘FOX Sports Brasil’ en el programa.

Asimismo, el ex delantero indicó que el equipo ‘rojinegro’ depende del artillero nacional. “Pero él realmente está jugando bien esta temporada porque está haciendo bastantes goles, es el principal jugador, y discutimos esto aquí, esta semana. Flamengo no tiene otros finalizadores. Depende única y exclusivamente de él”, añadió.

Unas horas antes de la final del Carioca, Edmundo también arremetió. En aquel momento criticó con extrema dureza la falta de adaptación del atacante del ‘Fla’. “Guerrero culpó al calor por aclimatación. Que juegue en la nieve”, dijo.

Cabe señalar que no es la primera vez que Edmundo se le da por reprochar a Guerrero. Por ejemplo el año pasado indicó que no era un goleador de estirpe. “No es artillero. No está acostumbrado a jugar en Flamengo porque técnicamente es muy inferior que otros centro atacantes”, apuntó.

