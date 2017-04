Óscar Vílchez: “No estoy para 90 minutos”

La hinchada de Alianza Lima quiere verlo como titular, pero Óscar Vílchez pide tiempo. El mediocampista blanquiazul reconoce que físicamente no se encuentra listo para aguantar la intensidad de un partido de 90 minutos.

‘Neka’ solo ha podido jugar tres partidos completos –de diez disputados– en el Torneo de Verano, aunque espera ir mejorando conforme pasen las semanas. “Hoy no estoy para jugar 90’, aunque es cierto que he estado entrando y esos minutos los he aguantado de buena manera. La idea también es sostener todo un partido por el tema físico. Cuando uno no entrena con regularidad, el físico se va perdiendo”, manifestó el volante.

En ese sentido, Luis Ramírez se mantendría como titular para el duelo del domingo ante Comerciantes Unidos.

De otro lado, trascendió de que Hansell Riojas jugaría como lateral derecho, mientras que Alejandro Hohberg volvería a la volante. Kevin Quevedo iría en punta.