Novak Djokovic se aleja de todo su equipo técnico

Novak Djokovic publicó este viernes un mensaje en sus redes sociales con el texto: “Me gustaría compartir una noticia con ustedes”. ¿Cuál era? Anunciaba nada menos que el fin de su relación con el bloque humano que lo acompañó durante la mayor parte de su trayectoria profesional.

Con este anuncio, el tenista serbio le dijo adiós a Marian Vajda, su entrenador y hombre de máxima confianza desde el 2006; adiós a Gebhad Phil Gritsch, su preparador físico; y adiós a Miljan Amanovic, su fisioterapeuta.

“Quiero encontrar la chispa ganadora en la pista de nuevo”, escribió Djokovic. “Estaré eternamente agradecido a Marian, GG y Miljan por su década de amistad, profesionalidad y compromiso con mis metas. Sin su apoyo no podría haberlas alcanzado. Dedicaron sus vidas a ayudarme a lograr mis sueños, ellos han sido mi fuerza motriz y el viento en mi espalda. No fue una decisión fácil, pero todos sentimos que necesitamos un cambio”, añadió al final de su mensaje.

