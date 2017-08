Neymar demuestra así la supremacía brasileña en el PSG

Colonia brasileña en París. La adaptación de Neymar en el Paris Saint-Germain posiblemente sea más sencilla con la importante presencia de sus compatriotas en el equipo parisino.

A través de las redes sociales, Neymar compartió una instantánea donde se aprecia a los cinco ‘garotos’ del equipo francés, cómodamente en un sauna, tras una sesión de entrenamiento del PSG, previo al compromiso del conjunto de Unai Emery frente a Guingamp por la Ligue 1.

“Brazukas in the House”, escribió el ex crack del Barcelona en Instagram, junto a una fotografía donde se luce en compañía de Lucas Moura, Marquinhos, Thiago Silva y Dani Alves; prácticamente medio equipo del PSG.

Brazukas in the House AllezParis Una publicación compartida de Nj neymarjr (@neymarjr) el 12 de Ago de 2017 a la(s) 5:08 PDT

