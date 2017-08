Neymar, actual jugador del PSG, plantea denunciar a su ex equipo, Barcelona, ante la FIFA por no pagarle ni a su padre ni a su representante la prima de 26 millones de euros que le corresponden por su renovación el año pasado.

Y es que de acuerdo a Sky Sports, el brasileño no permitirá que el club catalán se niegue a pagarle. El Barcelona anunció que no tenía intención alguna de depositarle los 26 millones de euros, pese a que eso corresponde a la prima de renovación del jugador que firmó en octubre de 2016.

“El cheque ya no está en la notaría, está en las oficinas del Barcelona. Había tres condiciones: una, que el jugador no negociase con otro club en el último mes antes del 31 de julio; dos, que expresara públicamente su decisión de cumplir el contrato; tres, el cobro iba a hacerse el uno de setiembre, para asegurar que no se iba a otro club. Ante esos incumplimientos, el club no va a liquidar ese talón de renovación”, explicó el pasado jueves Josep Vives, portavoz del club, según el diario AS.

Esa respuesta haría que Neymar decida por tomar acciones legales ante el máximo ente rector del fútbol mundial.

