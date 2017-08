Neymar anunció su salida del Barcelona al PSG en la boda de Messi, revela Gerard Piqué

Gerard Piqué finalmente se pronunció públicamente sobre la polémica que generó en las redes sociales por la supuesta continuidad de Neymar en el Barcelona. “No me siento engañado”, aclaró el defensor español.

“Ahora que todo ha pasado, puedo explicar todo. Él ya en la boda de Messi tenía la idea de marcharse, como bien dijo Dani (Alves). El día que yo hago el tuit del se queda, sé al 100% que se va. Lo hago porque es mi última bala. Él se enfada conmigo, aunque luego lo arreglamos. Creo que no debemos juzgar a Neymar. Ha tomado su decisión, que es valiente”, reconoció el zaguero azulgrana.

“Yo quería ayudar a este club (Barcelona) a retener a un jugador único. Sabía que era una decisión tomada hace tiempo. A mí Ney no me ha decepcionado. Hay jugadores que se declaran en rebeldía, que no se presentan, y él luchó hasta el final. Sabía que se iba en el Clásico y lo dio todo, pudiendo lesionarse. Ha defendido la camiseta como ninguno”, añadió Piqué este sábado ante la prensa.

Cabe resaltar que este domingo Barcelona disputará el encuentro de ida frente al Real Madrid por la Supercopa de España. “Intentaremos controlar el partido porque sabemos que los goles aquí son muy peligrosos”, acotó Gerard Piqué, quien sentenció: “Estamos confiados de poder ganar la Supercopa”.

