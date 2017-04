Netflix: Mira las novedades que la plataforma de 'streaming' trae en mayo [VIDEO]

La plataforma streaming de series,películas y documentales, Netflix , renueva cada mes su contenido para sus clientes. Mayo será un mes que tendrá varias novedades.

Series:

Suits: 1 de mayo (sexta temporada)

Sense8: 5 de mayo (segunda temporada)

Penny Dreadful: 6 de mayo (tercera temporada)

Anne with an E: 12 de mayo (estreno)

Master of None: 12 de mayo (segunda temporada)

Arrow: 19 de mayo (cuarta temporada)

Unbreakable Kimmy Schmidt: 19 de mayo (tercera temporada)

Mr. Selfridge: 23 de mayo (cuarta temporada)

Bloodline: 26 de mayo (tercera temporada)

**House of Cards: 30 de mayo (quinta temporada)

Películas:

**Hacksaw Ridge: 2 de mayo

**Handsome: A Netflix Mystery Movie: 5 de mayo

**Mindhorn: 12 de mayo

**BLAME!: 19 de mayo

**War Machine: 26 de mayo

**Lion: 30 de mayo

**Moonlight: 31 de mayo

Documentales:

**Generación Marte: 5 de mayo

**Simplemente Manu NNa: 5 de mayo

**Get Me Roger Stone: 12 de mayo

**Laerte-se: 19 de mayo

**The Keepers: 19 de mayo

**Joshua: Teenager vs. Superpower: 26 de mayo

