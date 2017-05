La DT del equipo de vóley de la Universidad César Vallejo, Natalia Málaga lamentó haber sido destituida de su cargo como entrenadora por una supuesta falta de presupuesto y criticó duramente que no haya sido informada previamente.

“Amigos seguidores, quiero contarles que no voy más con la UCV, se adelantaron en buscar otro técnico sin antes conversar conmigo, pretexto NO HAY PRESUPUESTO y que no estoy a la altura de lo que me podían ofrecer”, escribió la deportista a través de su cuenta en Facebook.

“Muchos creen que el tema es el dinero, no es el dinero es la Forma Sr. Delegado, que poco me conocen para no decirme las cosas. Acepto las decisiones, si no va, no va. Sean más leales”, agregó.

Málaga señaló que el deporte hoy es “materialista”, y que ya no hay “pasión, compromiso, respeto y entrega”. Sin embargo, se comprometió a dar todo su esfuerzo a las niñas de 14 y 15 años de la Federación Peruana de Voleibol.

Te puede interesar