¡Feliz cumpleaños, Natalia Málaga! No te pierdas esta selección de sus más polémicas frases

La destacada ex voleibolista peruana Natalia Málaga cumple hoy 53 años. A propósito de esta fecha especial volvemos a compartir una selección de sus frases más polémicas, las cuales ya forman parte de su sello personal de entrega y sinceridad. La nota fue publicada originalmente en febrero de 2016.

La entrenadora Natalia Málaga se destaca por sus duras palabras en la cancha de vóley.

Natalia Málaga no tiene miedo de gritarles, insultar y exigir al máximo a sus jugadoras. Los resultados hablan por si solos pues ha dado varios triunfos a las selecciones que ha entrenado.

Recientemente, Natalia Málaga tuvo un altercado con una jugadora y el hecho fue bastante difundido en las redes sociales.

Sin embargo, más de una vez Natalia Málaga dijo que su forma de dirigir a un equipo y lo que se ve en la cancha es producto de una cercana relación que tiene con sus pupilas.

“Yo me he ganado el respeto de mis chicas siendo sincera con ellas, contándoles lo que he vivido. Carajo, tengo 50 años, y sé lo que vive una chica de 16. Por eso, por ejemplo, les digo: “Sí o no que en tu cuarto hablas mal de ella. Bueno, gana tiempo, díselo hoy en su cara, gana tiempo”, sostuvo Natalia Málaga en marzo de 2015 en una entrevista para Perú21.

Aquí te presentamos una recopilación con sus frases más destacadas y polémicas de Natalia Málaga.