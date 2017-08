Mourinho sobre Zlatan: "Creo que él demostró que lo que hizo el año pasado no fue suficiente"

José Mourinho, actual estratega del Manchester United, reveló en una conferencia de prensa previa a la primera jornada de la Premier League, que el club negocia con Zlatan Ibrahimovic para que pueda jugar en la segunda mitad de la temporada que está pronta a iniciarse.

“Creo que él demostró que lo que hizo el año pasado no fue suficiente. Sabe y quiere hacer más; quiere jugar al fútbol al más alto nivel, y estamos hablando y negociando con él la posibilidad de que pase con nosotros la segunda mitad de la temporada”, expresó el técnico portugués.

“Está lesionado y aún no está en condiciones de jugar. No es una operación que tenga que cerrarse de forma urgente; no estamos desesperados por hacerlo, pero sabemos que Zlatan quiere jugar todavía al más alto nivel”, resaltó.

Como se recuerda, el sueco de 35 años, sufrió en la recta final de la última temporada, una rotura del ligamento cruzado en su rodilla derecha; lesión que lo tiene alejado de los campos de fútbol por seis meses.

