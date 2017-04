Mira el noble y conmovedor gesto deportivo que tuvo un corredor en la Maratón de Londres [Video]

La Maratón de Londres fue el escenario de un noble gesto deportivo cuando el corredor de los ‘Harriers de Swansea’, Matthew Rees, se detuvo a 300 metros de la meta para ayudar a David Wyeth, otro corredor que caía debido a la fatiga.

Con la ayuda de Rees, ambos corredores cruzaron la meta juntos en medio de la ovación de la multitud —que incluía a los príncipes Harry y *William*— conmovida por un gesto que ennoblece aun mas el deporte en general.

“Vine por la última curva y vi a un corredor luchando, sus piernas se derrumbaban debajo de él. Cada vez que trataba de levantarse, seguía cayendo al suelo. Me acerqué a él y dije: ‘vamos, puedes hacer esto’. Pero cada vez que intentaba levantarse, me di cuenta de que no iba a lograrlo”, comentó Matthew Rees a la BBC.

El corredor dejó la preocupación del tiempo de lado y no dudo en pasar la meta caminando con Wyeth a su costado, quien se mostraba algo desorientado por la fatiga que implica una maratón.

Al respecto, David Wyeth comentó: “Yo le insté a que me dejara y continuara su carrera, pero se quedó conmigo, entonces me levanté, me ayudaron, y sólo traté de seguir adelante. Lo que hizo fue algo tan decente”.

Datos

El par terminó en 2h 52min 26seg. Matthew Rees perdió decenas de lugares en la carrera y llegó en el puesto 986 en la general de los hombres.

Organizadores de la carrera publicaron un twitter con el mensaje: “Usted acaba de abarcar todo lo que es tan especial acerca de la Maratón de Londres”.

El ganador de la Maratón de Londres fue el keniano de 25 años, Daniel Wanjiru, con un tiempo de 2h05:48.

