Miguel Trauco fue elegido el mejor jugador del Torneo Descentralizado 2016

La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (AFDP) premió a lo mejor del año y eligió al peruano Miguel Trauco, lateral de Universitario de Deportes, como el mejor jugador del Torneo Descentralizado 2016.

En declaraciones a la prensa tras recibir su premio, Miguel Trauco agradeció el apoyo recibido en Universitario de Deportes durante esta temporada y dijo que su esfuerzo con la camiseta crema le abrió las puertas de la selección peruana, con la que llamó la atención del Flamengo de Brasil.

“Estoy muy contento y agradecido por lo que me dio la “U”, con el equipo técnico, con mis compañeros. Creo que este premio es parte de ellos porque hicieron que me sintiera más cómodo en la cancha y eso se vio reflejado durante el año. Sabía que jugando bien en la “U” se me abrirían las puertas de la selección. Gracias a Dios se dio y lo pude aprovechar al máximo”.