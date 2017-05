La Selección peruana recibirá a Bolivia en el Estadio Nacional este 31 de agosto por las Eliminatorias Rusia 2018 . Sin embargo, ese mismo día se conocerá también el resultado de la TAS que podría quitarle puntos a Perú y Chile.

El combinado altiplánico apeló el falló que le restó puntos por la mala inscripción de Nelson Cabrera, paraguayo nacionalizado boliviano. Mauricio Soria, DT del seleccionado, habló sobre esa polémica.

“Creo que lo más importante es ganar los puntos en cancha. Si hubo o no hubo una equivocación de la FBV por alinear a un futbolista, no me concierne. No estaba en ese momento, pero creo lo que se hizo en una cancha, no se pierde en un escritorio”, indicó el estratega al diario Depor.

Soria resaltó las virtudes de la ‘blanquirroja’, que se ubica la séptima posición en la tabla de las Eliminatorias con 18 puntos, 8 más que los bolivianos.

“Perú viene haciendo bien las cosas con Gareca. Ya es una selección consolidada. Sus últimos resultados lo demuestran […] Tiene una forma de jugar muy clara. Sus jugadores son intensos y proponen velocidad con pases precisos. Eso es lo más destacable que he podido observar de su equipo”, manifestó.

Asimismo, se refirió a la ausencia de Paolo Guerrero, quien se perderá este encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.

“La selección peruana no solo tiene a Guerrero. El reemplazante natural está lesionado (Raúl Ruidíaz), pero como aún falta para el partido, debe llegar en óptimas condiciones. Cueva también es otro referente, pero más allá de eso, ustedes tienen una idea de juego establecida. Tenemos que tomar las precauciones para que no nos hagan daño”, aseveró.

