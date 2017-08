Mario Hart logró importante victoria en compañía de Gustavo Medina

Mario Hart en compañía de Gustavo Medina logró una nueva victoria en la III Copa Julio Favre. El resultado le asegura al piloto oficial de Changan retomar el paso en las clasificaciones de la S2000 de la temporada 2017 puesto que busca su sétima corona en el deporte motor peruano.

"Este triunfo nos llegó en buen momento y estamos felices por ello. Un excelente trabajo de mi equipo de mecánicos nos puso al Eado XT en perfectas condiciones para afrontar con éxito la carrera y volver a la lucha por el título", expresó Hart.

"Gustavo Medina fue fundamental para ganar en Huacho. Ahora ya pensamos en la próxima parada en Arequipa, donde iremos por una nueva victoria en este largo camino del Campeonato Nacional de Rally", remarcó el también cantante de música urbana.

"El haber ganado todos los primes fue grandioso para nosotros y para mí en un día tan especial. Laboramos duro con Joaquín Moreto para llegar a Huacho como queríamos y no decepcionar la confianza que pone Mario en su team. Sin embargo, dimos sólo un paso, ya que nos aguarda mucho por delante y no debemos perder la concentración y la dedicación, que no pueden parar", aseguró Gustavo Medina, quien celebró su cumpleaños el pasado domingo.

Cabe decir que si bien Mario Hart obtuvo el puntaje más alto en el acumulado de la S2000 del ACP, no recibirá la copa de campeón al no haber participado en el mínimo de competencias que exige el club para la corona.