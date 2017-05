Sporting Cristal no vive su mejor momento futbolístico. El cuadro cervecero quedó eliminado de la Copa Libertadores y no pudo llegar a la final del Torneo de Verano. Los hinchas celestes están preocupados, incluso Mario Hart , fanático acérrimo confeso del club. El ‘guerrero’ no ocultó sus ganas de trabajar en la directiva del equipo rimense.

El chico ‘reality’ señaló que la actual directiva no contrata buenos delanteros extranjeros. “Le falta delanteros de jerarquía. Hace años que no tiene un delantero goleador, que haya marcado algo con la camiseta. El último fue el ‘Chino’ Ximénez, antes estuvo Bonnet, Maestri y Julinho”, indicó Hart para D’Enganche.

El capitán de los ‘Leones’ reveló su gran sueño de trabajar en la directiva de Cristal. Sin embargo, resaltó que todavía le falta estudiar bastante para llegar a estar ahí.

