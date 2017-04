Alfredo Luna Victoria Vereau @alunavictoria4

La campeona mundial de Muay Thai del torneo tailandés IFMA, María Paula Buzaglo, conversó con Perú 21 acerca de los equivocados estereotipos que envuelven a las disciplinas de contacto. Además nos contó los nuevos retos que tiene en su carrera.

¿Qué tan equivocadas están las personas que creen que los luchadores de artes marciales son matones? ¿Cómo evitar caer en estos estereotipos?

-Me parece absurdo porque muchos luchadores de artes marciales son humildes y tranquilos. Da vergüenza saber que hay personas que solo porque entrenan se creen matones. Es realmente una pena que algunos patanes manchen de esta manera los deportes de artes marciales.

¿Qué opinas acerca del un luchador de Muay Thai que agredió a un joven en una discoteca? Tengo entendido que hay un juramento de usar las técnicas de artes marciales solo para defenderse, mas no para lastimar.

-Fue algo fuera de lugar lo que hizo, es una lástima que una persona que practique este deporte reaccione de esa manera. Nos ha hecho quedar mal a todos luchadores. No somos violentos ni abusivos fuera de los entrenamientos y las peleas pactadas.

¿En una sociedad machista como la peruana, las mujeres están obligadas a defenderse?

-Claro, toda mujer está obligada a saber defenderse y hacerse respetar. Ninguna mujer tiene porque aguantar un abuso y un hombre tampoco.

¿Cuál es tu opinión acerca de las luchadoras transgénero que participan en la categoría de mujeres?

-No estoy de acuerdo. Una persona que nace siendo hombre tiene de alguna manera una ventaja física. La mayoría de hombres son más fuertes biológicamente. Por más que una sea aguerrida siempre existirá una diferencia.

¿Por qué decidiste ser luchadora de Muay Thai?

-Lo decidí porque me gustó pelear desde la primera vez que entrené. Luego de mi primer encuentro quise volver a luchar al día siguiente. Sentí una sensación nueva, estaba emocionada, con una adrenalina que no había sentido nunca. Sabía era lo mío

¿Qué tan rentable es dedicarse al arte marcial en el Perú? ¿Cuánto gastas en tu preparación y cuánto puedes llegar a ganar por encuentro?

-Profesionalmente no ganas mucho dinero. Por pelea no percibes más de 1,000 soles y tienes como máximo unas 3 o 4 encuentros al año. La preparación es costosa ya que necesitas alimentarte con una dieta estricta y estar en buen estado físico siempre. Personalmente en mis gatos siempre he tenido la ayuda de mi familia.

¿Alguna vez ha probado alguna variación?

-Sí, también hago Jiu Jitsu y me divierto haciéndolo. Me encantan los deportes de competencia.

¿Cuáles son tus referentes en el deporte?

-Admiro a Dan Henderson, a pesar de no haber sido el mejor peleador técnicamente, demostró a sus 46 años que no hay excusas para evitar hacer algo que realmente quieres. Respeto mucho a las personas con disciplina y metas claras, que día a día luchan contra la adversidad para ser los mejores. No me gusta la gente que pone excusas, nunca van a progresar.

¿Cuáles son tus nuevos desafíos? ¿Qué se viene para María Paula Buzaglo?

-Mi nuevo desafío es pelear MMA, para eso estoy practicando Muay Thai, Jiu Jitsu, entre otras disciplinas. Viajo a fin de mes para entrenar fuerte y pelear todo lo que se pueda. Quiero ser la mejor del mundo, confío en mí y se lo que puedo lograr. Nunca me doy por vencida.

