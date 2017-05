Marcelo Bielsa se presentó oficialmente este jueves ante la prensa como flamante director técnico del Lille, club francés con el que tentará nuevamente la gloria en la Ligue 1.

“La primera recomendación que tuve cuando llegué, y fue incluso una orden de mi esposa, fue que sea sonriente y que mire a la gente a los ojos, y es lo que estoy haciendo (…) Es un avance significativo en términos de relaciones humanas”, reconoció el estratega argentino.

El nuevo proyecto del ‘loco’ más influyente, otra vez en Francia —tras la experiencia en Marsella—, se justifica por las condiciones que ofrece Lille como institución deportiva de primer nivel.

“Las instalaciones son perfectas y eso estimula para trabajar. Y trabajar con Luis Campos (consejero deportivo del presidente Gérard López) supone un aporte considerable en cuanto a la constitución de la plantilla. Pienso que lo que yo puedo aportar se articula alrededor de lo que el club necesita”, indicó Bielsa en su presentación pública.

Luego agregó: “Estoy muy feliz de estar acá. Siento una gran responsabilidad con respecto a la tarea que me espera. Estamos acá para trabajar bien y hacer feliz al público, explotando todo el potencial del juego, sin olvidar los resultados, que son absolutamente necesarios”.

“La envergadura que se me atribuye no es la que yo me otorgo. El potencial que veo en esta ciudad y en este proyecto alimenta grandemente mi entusiasmo y mis ganas de hacer bien las cosas”, sentenció Marcelo Bielsa.

