Maratón masculina: Así quedaron los fondistas peruanos en el Mundial de Atletismo

Raúl Machacuay se retiró a los 15 km de la maratón masculina en el Mundial de Atletismo en Londres debido a una contractura, dejando a Jean Pierre Castro como única representación nacional.

Sin embargo, el fondista peruano si bien alcanzó a llegar cerca de los 30 kilómetros tampoco logró concluir la prueba de los 42k.

“Intenté dar lo mejor de mí. Correr después de la lesión es bien difícil. Di todo de mi pero lamentablemente las piernas no me daban para más. A seguir entrenando, no queda de otra. Estoy contento, a pesar de todo”, declaró Pierre Castro a la revista peruana Atletismo Peruano.

En exclusiva, declara Jeanpierre Castro, luego de no concluír la prueba de los 42k varones en el Mundial de Londres pic.twitter.com/sFJ2IKVbTV — Atletismo Peruano (@atletismoperu) 6 de agosto de 2017



Raúl Machacuay sostuvo al citado medio que “tenía todas las ganas de poder cruzar la meta, nunca en mi vida había abandonado una competencia. Pero siempre pasan cosas. Esto ya pasó y a seguir pensando en las siguientes competencias”, declaró.

Declaraciones del Raul Machacuay tras retirarse de los 42k del Mundial de Atletismo en Londres. pic.twitter.com/SKl3eZpEvw — Atletismo Peruano (@atletismoperu) 6 de agosto de 2017

