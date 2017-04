Maradona: "Es una falta de respeto que los seleccionados argentinos no saluden a Batistuta"

Diego Armando Maradona consideró una total falta de respeto que los actuales seleccionados de Argentina no saludasen a Gabriel Batistuta , el segundo histórico goleador de la ‘albiceleste’.

“Me dieron ganas de llorar cuando leí lo que contó Batistuta. Hasta mi nieto Benjamín (8 años) sabe quién es. Es inadmisible que algunos jugadores no lo hayan saludado. Igual, para mí, es culpa del técnico que debería haberles explicado a todos quién fue”, señaló el crack a DirecTV.

El astro argentino se refirió al lamentable incidente que contó ‘Batigol’ a TyC Sports. “Me hubiese gustado que me saluden, pero no por quien soy, sino porque jugué y estuve en ese ambiente. No me hago mucho problema. En todo caso creo que no lo hicieron porque no lo sentían”, explico el ex delantero.

Batistuta aseguró que pocos jugadores lo saludaron al entrar al vestuario de la selección ‘gaucha’.

