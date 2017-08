Manchester United se enfrentará a West Ham en Old Trafford por la primera fecha de la Premier League (10:00 pm/DirecTV). Los ‘Red Devils’ recibirán al conjunto de Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien anteriormente vistió su camiseta.

El delantero mexicano volverá al estadio de su ex equipo y despertará la atención de la afición local. No obstante, ‘Chicharito’ aseguró que no celebraría un gol al Manchester United.

Como se recuerda, el cuadro de José Mourinho llega al encuentro tras perder la Supercopa de Europa ante el Real Madrid.

Alineaciones probables

Manchester United: De Gea; Valencia, Jones, Bailly, Darmian; Matic, Herrera, Lingard, Pogba, Mkhitaryan; Lukaku.

West Ham: Hart; Zabaleta, Ogbonna, Fonte, Masuaku; Noble, Obiang, Fernandes, Ayew, Arnautovic; ‘Chicharito’ Hernández.

